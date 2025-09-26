Kaynes Technology Share Price Target 2025

Share Market Update – Kaynes Technology Share Price Target 2025

Kaynes Technology Share Price Target 2025:- Kaynes Technology is a leading electronics manufacturing and IoT solutions provider in India. The share price target for 2025 appears optimistic due to its strong foothold in sectors like automotive, aerospace, and industrial applications. The company benefits from the rising demand for electronics and government initiatives promoting domestic manufacturing. Kaynes Technology Share Price on NSE as of 26 September 2025 is 7,495.00 INR.

Kaynes Technology India Ltd: Current Market Overview

  • Open: 7,455.00
  • High: 7,624.00
  • Low: 7,451.50
  • Mkt cap: 48.06KCr
  • P/E ratio: 152.37
  • Div yield: N/A
  • 52-wk high: 7,822.00
  • 52-wk low: 3,825.15

Kaynes Technology Share Price Chart

Kaynes Technology Share Price Chart1

 

Kaynes Technology Share Price Target 2025 (Prediction)

Kaynes Technology Share Price Target Years Kaynes Technology Share Price Target Months Share Price Target
Kaynes Technology Share Price Target 2025 January
Kaynes Technology Share Price Target 2025 February
Kaynes Technology Share Price Target 2025 March
Kaynes Technology Share Price Target 2025 April
Kaynes Technology Share Price Target 2025 May
Kaynes Technology Share Price Target 2025 June
Kaynes Technology Share Price Target 2025 July
Kaynes Technology Share Price Target 2025 August
Kaynes Technology Share Price Target 2025 September ₹7630
Kaynes Technology Share Price Target 2025 October ₹7680
Kaynes Technology Share Price Target 2025 November ₹7750
Kaynes Technology Share Price Target 2025 December ₹7,830

Kaynes Technology Shareholding Pattern

  • Promoters: 53.52%
  • FII: 10.71%
  • DII: 22.4%
  • Public: 13.37%

