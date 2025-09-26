Share Market Update – Kaynes Technology Share Price Target 2025
Kaynes Technology Share Price Target 2025:- Kaynes Technology is a leading electronics manufacturing and IoT solutions provider in India. The share price target for 2025 appears optimistic due to its strong foothold in sectors like automotive, aerospace, and industrial applications. The company benefits from the rising demand for electronics and government initiatives promoting domestic manufacturing. Kaynes Technology Share Price on NSE as of 26 September 2025 is 7,495.00 INR.
Kaynes Technology India Ltd: Current Market Overview
- Open: 7,455.00
- High: 7,624.00
- Low: 7,451.50
- Mkt cap: 48.06KCr
- P/E ratio: 152.37
- Div yield: N/A
- 52-wk high: 7,822.00
- 52-wk low: 3,825.15
Kaynes Technology Share Price Chart
Kaynes Technology Share Price Target 2025 (Prediction)
|Kaynes Technology Share Price Target Years
|Kaynes Technology Share Price Target Months
|Share Price Target
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|January
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|February
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|March
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|April
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|May
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|June
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|July
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|August
|–
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|September
|₹7630
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|October
|₹7680
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|November
|₹7750
|Kaynes Technology Share Price Target 2025
|December
|₹7,830
Kaynes Technology Shareholding Pattern
- Promoters: 53.52%
- FII: 10.71%
- DII: 22.4%
- Public: 13.37%
