Share Market Update – Vodafone Idea Share Price Target 2025

ByRonak Sharma

Vodafone Idea Share Price Target 2025:- Vodafone Idea, one of India’s major telecom operators, faces a mix of opportunities and challenges as it works toward financial recovery and growth. Its share price target for 2025 will largely depend on factors like successful fundraising, network expansion, and subscriber growth. The rollout of 5G services and partnerships for digital initiatives could drive future revenues.  Vodafone Idea Share Price on NSE as of 1 October 2025 is 8.22 INR.

Vodafone Idea Ltd: Current Market Overview

  • Open: 8.32
  • High: 8.34
  • Low: 8.05
  • Mkt cap: 88.09KCr
  • P/E ratio: N/A
  • Div yield: N/A
  • 52-wk high: 10.68
  • 52-wk low: 6.12

Vodafone Idea Share Price Chart

 

Vodafone Idea Share Price Chart

Vodafone Idea Share Price Target 2025 (Prediction)

Vodafone Idea Share Price Target Years Vodafone Idea Share Price Target Months Share Price Target
Vodafone Idea Share Price Target 2025 January
Vodafone Idea Share Price Target 2025 February
Vodafone Idea Share Price Target 2025 March
Vodafone Idea Share Price Target 2025 April
Vodafone Idea Share Price Target 2025 May
Vodafone Idea Share Price Target 2025 June
Vodafone Idea Share Price Target 2025 July
Vodafone Idea Share Price Target 2025 August
Vodafone Idea Share Price Target 2025 September
Vodafone Idea Share Price Target 2025 October ₹10
Vodafone Idea Share Price Target 2025 November ₹15
Vodafone Idea Share Price Target 2025 December ₹20

Vodafone Idea Shareholding Pattern

  • Promoters: 25.57%
  • FII: 5.98%
  • DII: 4.16%
  • Public: 64.29%

