Share Market Update – PNB Share Price Target 2025

PNB Share Price Target 2025:- Punjab National Bank (PNB), one of India’s leading public sector banks, holds potential for growth by 2025. Its focus on reducing non-performing assets (NPAs), improving credit growth, and leveraging digital banking initiatives can drive its financial performance. The bank is also expected to benefit from India’s growing economy and increased demand for loans in the retail and corporate sectors. PNB Share Price on NSE as of 07 October 2025 is 114.64 INR.

Punjab National Bank: Current Market Overview

  • Open: 114.54
  • High: 115.10
  • Low: 114.23
  • Mkt cap: 1.31LCr
  • P/E ratio: 7.82
  • Div yield: 2.53%
  • 52-wk high: 115.71
  • 52-wk low: 85.46

PNB Share Price Target 2025 (Prediction)

PNB Share Price Target Years PNB Share Price Target Months Share Price Target
PNB Share Price Target 2025 January
PNB Share Price Target 2025 February
PNB Share Price Target 2025 March
PNB Share Price Target 2025 April
PNB Share Price Target 2025 May
PNB Share Price Target 2025 June
PNB Share Price Target 2025 July
PNB Share Price Target 2025 August
PNB Share Price Target 2025 September
PNB Share Price Target 2025 October ₹140
PNB Share Price Target 2025 November ₹145
PNB Share Price Target 2025 December ₹150

PNB Shareholding Pattern

  • Promoter: 70.08%
  • FII: 5.52%
  • DII: 15.07%
  • Public: 9.34%

