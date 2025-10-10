Share Market Update – HPCL Share Price Target 2025
HPCL Share Price Target 2025:- Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) is a prominent player in India’s oil and gas sector, engaged in refining, marketing, and distributing petroleum products. The company’s share price target for 2025 will largely depend on factors like global crude oil prices, government policies on fuel pricing, and expansion in cleaner energy alternatives. HPCL Share Price on NSE as of 10 October 2025 is 456.50 INR.
Hindustan Petroleum Corp Ltd: Current Market Overview
- Open: 456.50
- High: 456.50
- Low: 456.50
- Mkt cap: 97.14KCr
- P/E ratio: 9.51
- Div yield: 2.30%
- 52-wk high: 465.20
- 52-wk low: 287.55
HPCL Share Price Chart
HPCL Share Price Target 2025 (Prediction)
|HPCL Share Price Target Years
|HPCL Share Price Target Months
|Share Price Target
|HPCL Share Price Target 2025
|January
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|February
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|March
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|April
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|May
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|June
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|July
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|August
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|September
|–
|HPCL Share Price Target 2025
|October
|₹460
|HPCL Share Price Target 2025
|November
|₹465
|HPCL Share Price Target 2025
|December
|₹470
HPCL Shareholding Pattern
- Promoters: 54.9%
- FII: 13.55%
- DII: 23.17%
- Public: 8.38%
